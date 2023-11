Volkswagen verhängt Einstellungsstopp für Standorte in Niedersachsen und Hessen - Milliarden-Einsparungen geplant!

Volkswagen hat einen vorläufigen Einstellungsstopp für seine wichtigsten Standorte verhängt, um Milliarden-Einsparungen zu erreichen. Dies gab ein Sprecher des Unternehmens bekannt. Betroffen sind alle sechs Standorte in Niedersachsen und Hessen, darunter Wolfsburg, Hannover, Braunschweig, Salzgitter, Emden und Kassel. Der Einstellungsstopp gilt vorerst für externe Einstellungen und bedeutet, dass keine externen Stellen ausgeschrieben werden. Hintergrund ist das geplante Effizienzprogramm, über das die Kernmarke Volkswagen seit Anfang Oktober mit dem Betriebsrat verhandelt. Die Marke hat mit hohen Kosten und Produktionsausfällen zu kämpfen. Das "Performance Programm" soll die Kosten bis 2026 um zehn Milliarden Euro senken und die Rendite auf 6,5 Prozent erhöhen. Der VW-Betriebsrat zeigte Verständnis für den Einstellungsstopp und sieht darin die Chance, die interne Transformation voranzutreiben. Wie lange der Einstellungsstopp gelten soll, wurde nicht bekannt gegeben. Bereits laufende Einstellungsverfahren sind von der Maßnahme nicht betroffen, ebenso gibt es Ausnahmen für zwingend erforderliche Aufgaben.Gleichzeitig holt die VW-Spitze ihre Führungskräfte wieder ins Büro zurück. Statt nur an einem Tag pro Woche sollen Mitarbeiter im Management wieder viermal pro Woche an ihren Arbeitsplatz kommen. Die Änderungen gelten bereits seit dem 1. November an den Produktionsstandorten Wolfsburg, Emden, Osnabrück und Zwickau sowie in der Entwicklungsabteilung am Konzernsitz. Mehrere Tausend Mitarbeiter sind betroffen, darunter viele aus dem mittleren Management. Die Entscheidung wurde damit begründet, dass eine höhere Präsenz vor Ort erforderlich sei, um Produktanläufe sicherzustellen und am geplanten Effizienzprogramm zu arbeiten. Konzernchef Oliver Blume und Markenchef Thomas Schäfer drängen schon länger darauf, dass Mitarbeiter wieder häufiger vor Ort sind. Bisher galt bei VW für Büromitarbeiter eine großzügige Homeoffice-Regelung, bei der nur ein Präsenztag pro Woche vorgesehen war. Diese Regelung wurde im März 2022 eingeführt, als die generelle Homeoffice-Pflicht der Pandemie-Zeit endete. Die Abkehr von dieser Regelung soll nun dazu dienen, die Arbeit am Effizienzprogramm zu erleichtern. Die Betriebsvereinbarung zur mobilen Arbeit bleibt unverändert, sie sieht bereits bis zu vier Präsenztage pro Woche vor.Die Maßnahmen von Volkswagen zeigen, dass das Unternehmen weiterhin darum bemüht ist, seine Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Der Einstellungsstopp und die verstärkte Präsenzpflicht im Büro sollen dazu beitragen, die geplanten Einsparungen zu erreichen und die interne Transformation voranzutreiben. Es bleibt abzuwarten, wie lange der Einstellungsstopp gelten wird und welche Ergebnisse die Verhandlungen über das Effizienzprogramm mit dem Betriebsrat bringen werden.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 105,5EUR gehandelt.