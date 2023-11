Politischer Druck auf Signa: Bauunterbrechung beim Elbtower in Hamburg - Fortsetzung der Bauarbeiten erwartet

Nach einer Bauunterbrechung beim Hamburger Milliardenhochhaus Elbtower wächst der politische Druck auf den Projektentwickler Signa. Der Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher betonte, dass die Stadt keine finanziellen Belastungen übernehmen werde und auf die Einhaltung der vertraglichen Regelungen achten werde. Der Vermögensverwalter Commerz Real, der mit einer 25-prozentigen Beteiligung in das Projekt eingestiegen war, rechnet mit einer zügigen Fortsetzung der Bauarbeiten. Der Projektentwickler Signa Real Estate selbst hat bislang nicht auf Anfragen zu den Gründen für die Bauunterbrechung und zum weiteren Fortgang reagiert. Das Hochhaus am östlichen Rand der Hamburger Hafencity soll mit 65 Etagen und 245 Metern Höhe das dritthöchste Hochhaus Deutschlands werden.In Österreich gibt es ebenfalls Probleme bei der Immobilien- und Handelsholding Signa. Der Gründer René Benko hat signalisiert, sich als Vorsitzender aus dem Beirat der Signa Holding zurückzuziehen und seine Stimmrechte einem Sanierer zu übertragen. Gesellschafter der Signa Holding haben Benko gebeten, den deutschen Sanierungsexperten Arndt Geiwitz als Generalbevollmächtigten einzusetzen. Die Signa-Gruppe selbst gibt seit Wochen keine Stellungnahmen ab. Die Immobilien-Branche insgesamt hat aufgrund gestiegener Zinsen und höherer Materialkosten zu kämpfen.Der Commerzbank-Vermögensverwalter Commerz Real rechnet jedoch mit einer zügigen Fortsetzung der Bauarbeiten beim Elbtower. Das Unternehmen ist sowohl mit der Baufirma Lupp als auch mit Signa im Gespräch, um eine Lösung zu finden. Das Hochhaus soll nach dem Commerzbank-Turm und dem Messeturm in Frankfurt das dritthöchste Hochhaus Deutschlands werden. Der Projektentwickler Signa Real Estate gehört zur Signa-Holding des österreichischen Milliardärs René Benko. Die genauen Gründe für die Bauunterbrechung sind bisher nicht bekannt.

