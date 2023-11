Ölpreise sinken leicht - Konflikt im Nahen Osten bisher ohne Eskalation

Die Ölpreise sind am Freitag leicht gesunken. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete 86,22 US-Dollar, was 63 Cent weniger als am Vortag war. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 56 Cent auf 81,88 Dollar. Im Vergleich zum Wochenbeginn sind die Ölpreise deutlich gesunken. Die Commerzbank-Rohstoffexperten erklären dies damit, dass der Konflikt im Nahen Osten trotz der Bodenoffensive Israels im Gaza-Streifen bisher nicht eskaliert ist. Zudem wurde die OPEC-Produktion durch den Konflikt bisher nicht beeinträchtigt. Dennoch ist der Ölmarkt weiterhin unterversorgt und es ist zu früh, geopolitische Risiken auszuschließen. Der schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht hatte kaum Auswirkungen auf den Ölmarkt. Obwohl die Aussicht auf nicht steigende Leitzinsen die Ölpreise stützen könnte, wird eine schwächelnde US-Wirtschaft voraussichtlich die Nachfrage nach Rohöl dämpfen.Der Preis für Rohöl der OPEC ist gestiegen. Der Korbpreis betrug 89,04 US-Dollar je Barrel, was 48 Cent mehr als am Vortag war. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.Die USA haben neue Sanktionen gegen Personen, Unternehmen und Einrichtungen verhängt, die Russland bei seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützen. Die Sanktionen zielen unter anderem darauf ab, den russischen Energie- und Rohstoffsektor zu schwächen. Zudem richten sie sich gegen diejenigen, die sich an der Umgehung von Sanktionen beteiligen. Die Sanktionen betreffen unter anderem den Betreiber eines LNG-Projekts von Novatek in der russischen Arktis und das Bergbauunternehmen Rustitan. Auch der Name Alexander Sacharow, der für den Bau der russischen Drohnen Lancet verantwortlich ist, steht auf der Sanktionsliste. Als Folge der Sanktionen werden mögliche Vermögenswerte der Betroffenen in den USA gesperrt und US-Bürgern oder Menschen, die sich in den USA befinden, sind Geschäfte mit den sanktionierten Firmen, Einrichtungen und Personen untersagt.Nach drei Verlusttagen in Folge sind die Ölpreise am Donnerstag deutlich gestiegen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 86,43 US-Dollar, was 1,75 Dollar mehr als am Vortag war. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,72 Dollar auf 82,23 Dollar. Die Ölpreise profitierten von der freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten, nachdem die US-Notenbank ihre Zinsen unverändert gelassen hatte. Anleger spekulieren nun darauf, dass dies auch im Dezember so bleiben könnte und das Zinshoch damit möglicherweise erreicht ist. Die Aussicht, dass die Weltwirtschaft nicht durch eine zu straffe Geldpolitik in den USA abgewürgt wird, stützte die Nachfrageaussichten für Rohöl. Zudem profitierten die Ölpreise von einem schwächeren Dollarkurs , der Rohöl für Anleger aus anderen Währungsräumen günstiger macht.

Öl (Brent) wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 85,09USD gehandelt.