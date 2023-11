Kontron erhöht Gewinnprognose nach starkem Q3 - Nettoergebnis von 72 Mio. Euro angestrebt!

Der österreichische Technologiekonzern Kontron hat seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr nach einem starken dritten Quartal nach oben korrigiert. Das Unternehmen peilt nun ein Nettoergebnis von 72 Millionen Euro an, während zuvor nur mit 66 Millionen Euro gerechnet wurde. Bereits im August hatte Kontron angekündigt, die im März angehobene Prognose voraussichtlich zu übertreffen.Im dritten Quartal verzeichnete Kontron einen kontinuierlichen Anstieg der Auftragseingänge, die einen Wert von 356 Millionen Euro erreichten. Der Umsatz stieg um 14,4 Prozent auf 300 Millionen Euro. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich um 74,4 Prozent auf 34,9 Millionen Euro. Das Konzernergebnis der fortgeführten Aktivitäten verbesserte sich von 8,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 19,0 Millionen Euro. Insgesamt hat Kontron im laufenden Jahr bereits 54,8 Millionen Euro des angestrebten Nettoergebnisses von 72 Millionen Euro erwirtschaftet.Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in den neunmonatigen Zahlen wider. Der Umsatz stieg um 14,0 Prozent auf 860,9 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das EBITDA erhöhte sich um 39,9 Prozent auf 95,9 Millionen Euro und das Konzernergebnis der fortgeführten Aktivitäten stieg von 24,3 Millionen Euro auf 52,8 Millionen Euro. Der operative Cashflow konnte mehr als vervierfacht werden und beträgt nun 26,8 Millionen Euro.Die hohe Nachfrage nach Kontron-Produkten, insbesondere im Bereich "Software + Solutions", zeigt sich in den Auftragseingängen von 356 Millionen Euro im dritten Quartal. Das Unternehmen verfügt weiterhin über eine hohe Liquidität von 292 Millionen Euro.Kontron CEO Hannes Niederhauser betonte, dass die strategische Neuausrichtung des Unternehmens auf eigene Technologie ein voller Erfolg sei. Trotz Rezessionsängsten verzeichnete Kontron einen kontinuierlichen Anstieg der Auftragseingänge. Niederhauser hob den positiven Ausblick hervor und erhöhte die Nettoergebnis-Prognose für das Jahr 2023 bereits zum zweiten Mal auf über 72 Millionen Euro, was einer Steigerung von über 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.Kontron ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen, das Unternehmen aus verschiedenen Branchen mit intelligenten Lösungen unterstützt. Das Unternehmen ist im SDAX und TecDAX der Deutschen Börse gelistet und beschäftigt weltweit rund 4.700 Mitarbeiter.

