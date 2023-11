PVA Tepla hebt Prognose an: Umsatz und Ergebnis am oberen Ende der Erwartungen

Der Spezialist für Halbleiter- und Vakuumtechnologien, PVA Tepla, hat seine Prognose für das laufende Jahr angehoben. Das Unternehmen erwartet nun einen Umsatz und ein Ergebnis am oberen Ende der zuvor abgegebenen Prognosespannen. In den ersten neun Monaten des Jahres konnte PVA Tepla seinen Umsatz um 46 Prozent auf 191,2 Millionen Euro steigern. Dabei trugen sowohl das Halbleiter- als auch das Industriegeschäft zum Wachstum bei. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich auf 29,1 Millionen Euro, nach 16,5 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn nach Steuern konnte auf 16,7 Millionen Euro mehr als verdoppelt werden.Die positive Entwicklung im dritten Quartal lässt das obere Ende der Prognose als konservativ erscheinen. PVA Tepla erzielte in diesem Quartal einen Umsatz von 64,5 Millionen Euro, was einem Anstieg von 26,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Das EBIT stieg um 69,4 Prozent auf 9,9 Millionen Euro.Aufgrund der starken Zahlen für die ersten neun Monate geht das Unternehmen davon aus, die Prognose am oberen Ende erreichen zu können. Für das Gesamtjahr wird ein Umsatz zwischen 240 und 260 Millionen Euro und ein EBITDA zwischen 36 und 40 Millionen Euro erwartet. Für das vierte Quartal erhöht PVA Tepla aufgrund des stabilen Auftragsbestands seine Umsatz- und Ergebniserwartungen und geht von einem leichten Übertreffen der Prognose aus.Die PVA Tepla-Gruppe plant weiterhin, in den Ausbau der Produktionskapazitäten und die IT-Infrastruktur zu investieren. Zudem wird in Forschung und Entwicklung investiert, um innovative Technologien und Produkte zu entwickeln. Das Unternehmen strebt ein strukturelles Wachstum an und will unabhängiger von Marktzyklen werden.Die Wachstumschancen von PVA Tepla werden von der Montega AG als attraktiv bewertet. Das Researchhaus bekräftigt seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 33,00 Euro. Die Analysten sehen das EBIT-Multiple von 7,7x (2024e) als nicht angemessen reflektiert an.

Die PVA TePla Aktie wird aktuell mit einem Plus von +8,43 % und einem Kurs von 17,88EUR gehandelt.