adesso SE steigert Umsatz um 28 % auf 833 Mio. EUR - Prognose für EBITDA angepasst

Der IT-Dienstleister adesso SE hat seinen Umsatz nach neun Monaten um 28 % auf 833 Mio. EUR gesteigert. Im dritten Quartal konnte das Unternehmen eine deutliche Verbesserung der EBITDA-Marge verzeichnen. Allerdings blieb der absolute EBITDA-Beitrag mit 53 Mio. EUR hinter den Erwartungen zurück. Aufgrund dessen hat adesso seine Prognose für das EBITDA im Gesamtjahr 2023 angepasst und erwartet nun einen Wert zwischen 70 und 90 Mio. EUR. Der Umsatz soll jedoch weiterhin über 1 Mrd. EUR liegen.Im dritten Quartal 2023 konnte adesso den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 19 % auf 288 Mio. EUR steigern. Die EBITDA-Marge lag bei 9,8 % und konnte durch Maßnahmen zur Verbesserung der Auslastung gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 deutlich gesteigert werden. Das EBITDA lag im dritten Quartal mit 28 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert von 33,3 Mio. EUR. In den ersten neun Monaten wurde der Umsatz um 28 % auf 833 Mio. EUR gesteigert. Das EBITDA fiel mit 53 Mio. EUR um 25 % schwächer aus, hauptsächlich aufgrund von Auslastungsverzögerungen im ersten Halbjahr 2023.Trotz der positiven Entwicklung im Kerngeschäft mit IT-Services lieferte das dritte Quartal weniger Ergebnisbeitrag als erwartet. Der Vorstand passt daher die Prognose für das Gesamtjahr 2023 an und erwartet nun ein EBITDA zwischen 70 und 90 Mio. EUR bei einem Umsatz von über 1 Mrd. EUR. Die Aussichten für die weitere Geschäftsentwicklung von adesso bleiben jedoch positiv. Der Auftragseingang bleibt auf Rekordniveau und die Kundennachfrage nach den angebotenen Dienstleistungen im Rahmen der Digitalisierung bleibt hoch. Der Vorstand rechnet daher auch für 2024 mit kräftigem Wachstum im zweistelligen Prozentbereich und einer Rückkehr in den gewohnten EBITDA-Zielmargenbereich.Die Aktie von adesso gab nach der Bekanntgabe der Zahlen einen Teil ihrer Gewinne ab. Die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal sollen am 14. November veröffentlicht werden.

Die adesso Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 93,20EUR gehandelt.