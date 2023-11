Boeing-Website nach Cyber-Attacke offline: Hacker erpressen Flugzeugbauer und drohen mit Datenveröffentlichung

Eine Boeing-Website, über die der Flugzeugbauer unter anderem Ersatzteile verkauft, ist am Donnerstag nach einer Online-Attacke offline gegangen. Boeing teilte im Text auf der Seite mit, es habe einen "Cyber-Vorfall" in dem Geschäftsbereich gegeben. Die Flugsicherheit werde davon nicht beeinträchtigt.Die Hackergruppe Lockbit veröffentlichte wenige Stunden zuvor im Darknet einige Daten, die nach eigenen Angaben von Boeing stammen. Die Hacker hatten versucht, das Unternehmen zu erpressen und drohten, erbeutete Informationen zu veröffentlichen, wenn Boeing bis zum 2. November nicht bezahle.Boeing hat bisher keine weiteren Informationen zu dem Vorfall veröffentlicht.Die Attacke auf die Boeing-Website wirft erneut ein Schlaglicht auf die zunehmende Bedrohung durch Cyberkriminalität. Unternehmen weltweit sind immer häufiger Ziel von Hackerangriffen, bei denen sensible Daten gestohlen oder Systeme lahmgelegt werden. Insbesondere in der Luftfahrtindustrie, die stark von digitalen Systemen abhängig ist, können solche Angriffe schwerwiegende Folgen haben.Die Tatsache, dass die Hackergruppe Lockbit versucht hat, Boeing zu erpressen, zeigt, dass Cyberkriminalität nicht nur aus Spaß oder aus ideologischen Gründen betrieben wird, sondern auch ein lukratives Geschäft sein kann. Unternehmen, die von solchen Angriffen betroffen sind, stehen vor der schwierigen Entscheidung, ob sie den Forderungen der Hacker nachgeben und Lösegeld zahlen sollen oder ob sie versuchen, den Vorfall auf eigene Faust zu bewältigen.Es bleibt abzuwarten, wie Boeing auf den Vorfall reagieren wird und ob das Unternehmen die Forderungen der Hacker erfüllen wird. In jedem Fall ist es wichtig, dass Unternehmen ihre IT-Systeme und ihre Daten vor solchen Angriffen schützen und sich auf mögliche Cyber-Vorfälle vorbereiten. Die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung der Wirtschaft eröffnet zwar viele Chancen, birgt aber auch Risiken, die nicht unterschätzt werden sollten.Die Attacke auf die Boeing-Website ist ein weiteres Beispiel dafür, dass kein Unternehmen immun gegen Cyberangriffe ist. Es ist daher von großer Bedeutung, dass Unternehmen ihre IT-Infrastruktur regelmäßig überprüfen und aktualisieren, um mögliche Schwachstellen zu identifizieren und zu beheben. Darüber hinaus sollten Unternehmen ihre Mitarbeiter regelmäßig über die Gefahren von Cyberkriminalität schulen und sie für den Umgang mit verdächtigen E-Mails und Links sensibilisieren.Insgesamt zeigt der Vorfall bei Boeing erneut, dass Cyberkriminalität eine ernsthafte Bedrohung für Unternehmen und die Wirtschaft insgesamt darstellt. Es ist daher unerlässlich, dass Unternehmen und Regierungen weltweit zusammenarbeiten, um diese Bedrohung einzudämmen und die Sicherheit im digitalen Raum zu gewährleisten. Nur so können wir sicherstellen, dass die Vorteile der Digitalisierung weiterhin genutzt werden können, ohne dass dabei die Sicherheit und Stabilität der Wirtschaft gefährdet wird.

Die Boeing Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 195,1EUR gehandelt.