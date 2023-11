US-Arbeitsmarktzahlen veröffentlicht: Euro legt zu, Dollar unter Druck

Der Euro hat seine Vortagesgewinne geringfügig ausgebaut und wurde am Freitagmittag bei 1,0644 US-Dollar gehandelt. Die Bewegungen blieben jedoch bislang begrenzt, da Anleger auf die Veröffentlichung der monatlichen US-Arbeitsmarktzahlen warteten. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,0661 Dollar festgelegt. Am Donnerstag hatte der Euro von beruhigenden Zinssignalen der US-Notenbank Fed profitiert. Die Fed signalisierte, dass sie im Kampf gegen die Inflation am Ende ihrer Zinserhöhungsphase angekommen sein könnte. Die Jobdaten werden um 13.30 Uhr veröffentlicht. Analysten zufolge gibt es keine Hinweise auf eine deutliche Abkühlung des Jobmarktes, aber Daten zur Beschäftigung in der Privatwirtschaft blieben hinter den Erwartungen zurück. Marktteilnehmer verwiesen darauf, dass die im Oktober durchgeführten Streiks der Autogewerkschaft UAW den Arbeitsmarktbericht beeinflusst haben dürften.Am Donnerstag hatte der Euro von beruhigenden Zinssignalen der US-Notenbank Fed profitiert und wurde am Donnerstagmittag bei 1,0634 US-Dollar gehandelt. Die Fed hatte ihre Zinsen zum zweiten Mal in Folge unverändert gelassen, was die Märkte beruhigte. Die gute Stimmung am Aktienmarkt ließ spekulieren, dass die Zinsen auch im Dezember unverändert bleiben könnten. Die US-Notenbank wartet ab, um die Auswirkungen der strafferen Finanzierungsbedingungen zu bewerten. Die Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe in Europa wurden angesichts des freundlichen Marktumfeldes in den Hintergrund gedrängt. Die Stimmung in den Industrieunternehmen des Währungsraums hatte sich im Oktober weiter eingetrübt, jedoch nicht so stark wie erwartet.Am Freitag hat der Euro nach schwachen US-Wirtschaftsdaten zugelegt und wurde zuletzt in New York bei 1,0733 US-Dollar gehandelt. Der Arbeitsmarkt in den USA hat sich im Oktober überraschend deutlich abgeschwächt, was den US-Dollar unter Druck setzte. Die Arbeitslosenquote stieg leicht an und die Lohnentwicklung schwächte sich ab. Ökonomen erwarten überwiegend keine weitere Leitzinserhöhung durch die Fed. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) fiel im Oktober stärker als erwartet, signalisiert aber immer noch ein wirtschaftliches Wachstum.Am Donnerstag hat der Euro von beruhigenden Zinssignalen der US-Notenbank Fed profitiert und wurde zuletzt in New York bei 1,0625 US-Dollar gehandelt. Die Gemeinschaftswährung profitierte von einer generell steigenden Risikobereitschaft der Anleger. Die Stimmung in den Industrieunternehmen des Währungsraums hatte sich im Oktober weiter eingetrübt, jedoch nicht so stark wie erwartet. Die US-Notenbank hatte die Märkte mit Aussagen zur Zinspolitik beruhigt und signalisiert, dass sie am Ende ihrer Zinserhöhungsphase angekommen sein könnte. Der Markt wird nun darauf achten, ob der Rückgang bei der Inflation nachhaltig ist und ob Anzeichen einer Abkühlung der US-Wirtschaft erkennbar sind.

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 1,073USD gehandelt.