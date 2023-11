Cherry SE beschließt umfangreiche Neuausrichtung: Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität im Tastaturschalter-Geschäft

Die Cherry SE hat eine umfangreiche Neuausrichtung ihres Geschäfts mit Tastaturschaltern beschlossen, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und die Profitabilität im Geschäftsbereich Components zu erhöhen. Das Maßnahmenpaket beinhaltet unter anderem die Verlagerung der Produktion von MX2-Schaltern an einen externen Produktionspartner in China, den Ausbau der Standorte Auerbach und Zhuhai zu globalen Innovationszentren und den sozialverträglichen Abbau von Arbeitsplätzen. Durch diese Maßnahmen sollen jährliche Einsparungen und Ergebnisverbesserungen in Höhe von rund 10 bis 15 Millionen Euro erzielt werden.Der Vorstand der Cherry SE plant, das Geschäft mit Tastaturschaltern entlang der gesamten Wertschöpfungskette neu auszurichten, um die Wirtschaftlichkeit wiederherzustellen. Die bisherige Entwicklung des Geschäftsbereichs Components war geprägt von zu geringen Absatzmengen und niedrigen Stückmargen. Die Fixkosten waren aufgrund der Kapazitätsunterauslastung zu hoch. Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet der Vorstand eine signifikante EBITDA-Belastung.Die Neuausrichtung umfasst die Verlagerung der Produktion von MX2-Schaltern an einen externen Produktionspartner in China, um die Herstellungskosten zu senken. Die Standorte Auerbach und Zhuhai sollen zu globalen Innovationszentren entwickelt werden, insbesondere für Gaming-Produkte. Gleichzeitig wird die Anzahl der Konzerngesellschaften reduziert und globale Strukturen geschaffen. Der sozialverträgliche Abbau von Arbeitsplätzen soll von derzeit 455 Vollzeitäquivalenten auf rund 350 erfolgen.Durch diese Maßnahmen strebt die Cherry SE eine Steigerung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit in allen Geschäftsbereichen an. Es wird ein jährliches Einspar- und Ergebnisverbesserungspotenzial von rund 10 bis 15 Millionen Euro erwartet.Die Cherry SE ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz und beschäftigt rund 500 Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai und Wien sowie in Vertriebsbüros weltweit.Die Neuausrichtung des Geschäfts mit Tastaturschaltern soll dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität der Cherry SE zu stärken und das Unternehmen wieder zu seiner Relevanz im Schalter-Geschäft zurückzuführen.

Die Cherry Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,785EUR gehandelt.