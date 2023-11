Lufthansa-Aktie erholt sich: Barclays senkt Kursziel, aber Ängste vor Gewinnwarnung übertrieben

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa von 14,00 auf 12,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Ängste am Markt vor einer Gewinnwarnung der Fluggesellschaft hätten sich als übertrieben herausgestellt. Der Analyst Andrew Lobbenberg schrieb in einer Studie, dass das bereinigte operative Ergebnis im dritten Quartal über den Erwartungen liege und die Aktie günstig bewertet sei. Allerdings sei er vorsichtiger als das Unternehmen, was die bestätigten Ziele für 2023 und 2024 angehe.Die Wartungstochter der Lufthansa, Lufthansa Technik, rechnet dank des weltweit kräftig anziehenden Reiseverkehrs 2023 mit einem Rekordgewinn. Der Finanzvorstand William Willms sagte, dass sich die Luftfahrtbranche wesentlich schneller erholt als erwartet und dass Lufthansa Technik davon profitiere. Das Unternehmen hatte 2022 einen Bestwert beim bereinigten operativen Ergebnis vor Zinsen und Steuern erzielt und erwartet für das Gesamtjahr 2023 ein noch besseres Ergebnis. Die Umsätze von Lufthansa Technik stiegen um 20 Prozent auf 4,8 Milliarden Euro.Die US-Bank JPMorgan hat Lufthansa nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Der Analyst Harry Gowers schrieb, dass die Fluggesellschaft die Erwartungen dank einer überraschend guten Kostenkontrolle übertroffen habe. Die bestätigten Ziele für 2023 und 2024 sollten positiv aufgenommen werden.Die Lufthansa-Aktie erholte sich dank eines lukrativen Sommergeschäfts und der Aussicht auf einen guten Winter. Nachdem das Papier zuvor auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr gesunken war, griffen Anleger nun zu. Die Quartalszahlen beruhigten die Investoren, da das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern über den Erwartungen lag. Analysten wiesen darauf hin, dass die bestätigten Ziele für 2023 und 2024 positiv aufgenommen werden sollten.Trotz der Gewinne ist es noch ein weiter Weg für die Lufthansa-Aktie bis zu ihrem Jahreshoch. Seit dem Frühjahr ist das Papier beständig abwärts gegangen. Die Airline sucht derzeit Tausende von Piloten, da ihr seit den Entlassungen in der Corona-Pandemie zahlreiche Piloten fehlen. Die Zukunftsaussichten für die Lufthansa werden von der BÖRSENZEITUNG eher weniger erfreulich eingeschätzt.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird aktuell mit einem Plus von +7,23 % und einem Kurs von 7,611EUR gehandelt.