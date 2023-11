US-Notenbank überrascht nicht: Leitzins bleibt unverändert - Aktienmärkte auf Rekordhoch!

Die gestrige Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) brachte keine Überraschungen, da der Leitzins wie erwartet nicht weiter angehoben wurde. Die Fed hatte bereits im Vorfeld angekündigt, dass die gestiegenen Renditen am Anleihemarkt eine weitere Zinsanhebung quasi ersetzen würden. Die Finanzierungsbedingungen hätten sich durch die höheren Renditen verschärft und die Kapitalmärkte der Fed damit einen Teil der Arbeit abgenommen. Fed-Chef Jerome Powell wies vor zwei Wochen explizit auf die jüngsten Anstiege der Anleiherenditen hin, die die allgemeinen Finanzbedingungen erheblich verschärft hätten. Die Inflation ist weiterhin zu hoch und der Arbeitsmarkt immer noch zu eng. Die US-Wirtschaft ist im 3. Quartal 2023 kräftig expandiert und wuchs sogar kräftiger als zuvor. Trotz des historisch schnell gestiegenen Leitzinses, der aktuell auf einem 22-Jahres-Hoch steht, wächst die Wirtschaft weiterhin stark. Der Arbeitsmarkt ist ebenfalls weiterhin stark, wie das Arbeitsministerium mitteilte. Die Zahl der offenen Stellen stieg bis Ende September auf 9,553 Millionen. Es ist jedoch fraglich, ob eine weitere Leitzinsanhebung nötig sein wird, da sich das Wachstum der US-Wirtschaft möglicherweise abschwächt. Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe der USA ist im Oktober kräftig eingebrochen, während der Einkaufsmanagerindex von S&P Global weiter zulegen konnte. Die US-Notenbank wird weitere Daten abwarten, um über eine weitere Leitzinsanhebung zu entscheiden. Die Aktienmärkte haben bereits entschieden, dass keine weitere Leitzinsanhebung mehr zu erwarten ist, und treiben die Kurse kräftig nach oben. Der Nasdaq Composite hält sich an den saisonalen Verlauf und hat beste Chancen für einen starken Anstieg bis Jahresende. Die Aktienmärkte haben gestern vor der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten eine abwartende Haltung eingenommen und setzten ihre Aufwärtsbewegung fort, als die Daten bekanntgegeben wurden. Das Stellenwachstum fiel im Oktober niedriger aus als erwartet und die Arbeitslosenquote stieg leicht an. Die Anleger setzen darauf, dass es keine weiteren Leitzinsanhebungen mehr geben wird. Die US-Indizes haben bereits mehr als 50% ihrer Kursverluste aufgeholt. Die Aktienmärkte in den USA übertreiben jedoch mit der Geschwindigkeit der Kurserholung. Es ist fraglich, ob es bereits eine gute Idee ist, wieder auf fallende Renditen am Anleihemarkt zu setzen, da der Dienstleistungssektor in den USA noch auf Wachstum steht. Die US-Notenbank wird die weiteren Daten abwarten, um über eine weitere Leitzinsanhebung zu entscheiden. Das Abwärtspotential bei den Renditen am Anleihemarkt und das Aufwärtspotential bei den Kursen am Aktienmarkt erscheinen begrenzt. Die Börsenampeln stehen derzeit auf Jahresendrally, aber die Kurse am Aktienmarkt sind bereits massiv überkauft und sollten eine Konsolidierung einlegen, um nicht wieder in eine große Übertreibung zu geraten. Die US-Indizes haben interessante Chartmarken erreicht oder stehen kurz davor. Es ist jedoch unklar, wie lange der aktuelle Short-Squeeze noch anhält. Es wird empfohlen, die Gewinne bei den neuen Long-Positionen laufen zu lassen und vorsichtig zu sein, wenn die Aktienmärkte einen Großteil ihrer jüngsten Kursgewinne abgeben. Spekulativ kann ein kleiner Short-Trade gewagt werden, um von einem Rücksetzer im Rahmen einer Konsolidierung zu profitieren. Es ist jedoch äußerste Vorsicht geboten, da die Aufwärtsbewegung derzeit extrem stark ist.

