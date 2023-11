Hugo Boss auf Erfolgskurs: Zweistelliges Wachstum und positive Prognose für 2023

Der Modekonzern Hugo Boss hat im vergangenen Quartal zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz und Ergebnis verzeichnet und sieht sich daher auf Kurs für das laufende Jahr. Das Unternehmen hat seine Prognose für 2023 bekräftigt, wonach der Umsatz um 12 bis 15 Prozent auf 4,1 Milliarden bis 4,2 Milliarden Euro steigen soll. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll um 20 bis 25 Prozent auf bis zu 420 Millionen Euro zulegen. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um zehn Prozent auf gut eine Milliarde Euro, wobei Hugo Boss von Zuwächsen in allen Regionen profitierte. Das operative Ergebnis (Ebit) stieg um 12 Prozent auf 103 Millionen Euro, was die mittleren Analystenschätzungen leicht übertraf. Der Modekonzern verdiente unter dem Strich mit 63 Millionen Euro neun Prozent mehr.Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hugo Boss nach den Quartalszahlen von 81,70 auf 84,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Analystin Louise Singlehurst attestierte dem Modekonzern einen guten Auftakt des vierten Quartals. Die Auftragsbücher im Großhandel seien gut gefüllt und erneuerte Ladengeschäfte öffneten wieder. Zudem trügen die Preise zum Wachstum bei.Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss nach den Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die bestätigten Ziele für das Gesamtjahr dürften für Zuversicht sorgen, so die Analystin Manjari Dhar. Die Aktie habe in letzter Zeit herbe Verluste erlitten, daher sei die Bewertung angesichts eines starken Markennamens anspruchslos.Insgesamt scheint Hugo Boss auf einem guten Weg zu sein, um seine Ziele für das laufende Jahr zu erreichen. Das Unternehmen profitiert von einem starken Umsatzwachstum und verbesserten Effizienzsteigerungen im stationären Einzelhandel. Die positiven Reaktionen der Investmentbanken Goldman Sachs und RBC deuten darauf hin, dass auch die Analysten zuversichtlich sind, dass Hugo Boss weiterhin erfolgreich sein wird.

