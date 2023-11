Cenit AG setzt Wachstumskurs fort: Umsatz steigt um 9,3% auf 45,84 Mio. EUR im dritten Quartal 2023

Die Cenit AG hat im dritten Quartal 2023 ein Umsatzwachstum von 9,3% auf 45,84 Mio. EUR erzielt und setzt damit den positiven Trend des laufenden Geschäftsjahres fort. In den ersten neun Monaten konnte das Unternehmen Umsatzerlöse in Höhe von 133,31 Mio. EUR erzielen, was einer Steigerung von 15,1% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Ein wesentlicher Wachstumstreiber war das anorganische Wachstum durch die Akquisitionen von drei Unternehmen. Das starke Umsatzwachstum ging mit einer überproportionalen Steigerung des EBIT um 78,1% auf 4,60 Mio. EUR einher. Das Unternehmen plant, die hohe M&A-Aktivität fortzusetzen und hat dafür ein neues Darlehen in Höhe von 40,00 Mio. EUR aufgenommen. Mit einem Auftragsbestand von 53,1 Mio. EUR ist das Unternehmen zuversichtlich, die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr zu erreichen. Das Management bestätigte die Prognose eines Umsatzes von rund 180 Mio. EUR und eines EBIT von rund 9,5 Mio. EUR. Im vierten Quartal wird ein Anstieg des EBIT erwartet, vor allem durch einen erwarteten Anstieg der margenstarken Eigensoftwareumsätze. Das Unternehmen plant weitere Übernahmen und prüft derzeit verschiedene Targets mit Gesamtumsätzen von 60 bis 70 Mio. EUR. Das Kursziel für die Aktie wurde leicht auf 20,90 EUR angepasst. Die Analysten bewerten die Aktie weiterhin mit "Kaufen". In einer weiteren Analyse von Montega AG wurden ebenfalls positive Ergebnisse für das dritte Quartal bestätigt. Das Unternehmen trotzt dem konjunkturellen Umfeld und bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr. Das Kursziel wurde auf 20,00 Euro festgelegt und die Kaufempfehlung bestätigt.

Die Cenit Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,18 % und einem Kurs von 12,45EUR gehandelt.