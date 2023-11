Fresenius mit starken Quartalszahlen: Analysten sehen weiteres Potenzial für die Aktie

Die Privatbank Berenberg hat ihre Einstufung für das Gesundheitsunternehmen Fresenius nach den Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" belassen. Das Kursziel wurde bei 44,50 Euro festgesetzt. Die guten Quartalszahlen sollten nach einer langen Zeit mit schlechten Nachrichten für Erleichterung sorgen, so die Analystin Victoria Lambert. Die Kerngeschäfte von Fresenius, wie die Tochtergesellschaft Kabi, die auf Nachahmermedikamente spezialisiert ist, und die Klinikgesellschaft Helios, entwickelten sich planmäßig. Zudem war der Klinik-Dienstleister Vamed beim operativen Ergebnis (Ebit) wieder positiv.Die US-Bank JPMorgan hat ebenfalls ihre Einstufung für Fresenius nach den Quartalszahlen auf "Neutral" belassen. Das Kursziel wurde bei 29,60 Euro festgesetzt. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Gesundheitskonzerns lag im dritten Quartal über den Erwartungen, so Analyst David Adlington. Die angehobenen Jahresziele des Unternehmens überraschten jedoch kaum.Fresenius ist ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen mit den Schwerpunkten Krankenhaus- und Medizintechnik sowie Dialyse und Versorgung von Patienten zu Hause. Das Unternehmen ist in über 100 Ländern vertreten und beschäftigt rund 300.000 Mitarbeiter.Die Aktie von Fresenius hat in den letzten Jahren eine turbulente Entwicklung erlebt. Nach einem starken Kursanstieg bis Anfang 2017 folgte eine längere Phase mit schlechten Nachrichten, die den Kurs stark belasteten. In den letzten Monaten konnte sich die Aktie jedoch wieder erholen und hat seit Jahresbeginn wieder deutlich zugelegt.Die Quartalszahlen von Fresenius wurden von den Analysten positiv bewertet. Insbesondere die Entwicklung der Kerngeschäfte und das positive Ergebnis von Vamed wurden hervorgehoben. Die angehobenen Jahresziele des Unternehmens wurden jedoch als wenig überraschend angesehen.Die Aktie von Fresenius reagierte positiv auf die Quartalszahlen und legte im Handelsverlauf zu. Die Analysten von Berenberg sehen weiterhin Potenzial für die Aktie und haben ihre Kaufempfehlung bestätigt. Die Analysten von JPMorgan haben ihre neutrale Einschätzung beibehalten.

Die Fresenius Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,90 % und einem Kurs von 25,32EUR gehandelt.