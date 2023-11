Krones verzeichnet starkes Wachstum: Umsatz steigt um 10%, Gewinn um 20%

Der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller Krones verzeichnete im dritten Quartal weiterhin gute Geschäfte. Obwohl es aufgrund einer Knappheit bei Elektronikkomponenten herausfordernde Bedingungen gab, blieb die Investitionsbereitschaft der internationalen Kunden aus der Getränke- und Lebensmittelindustrie hoch. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zehn Prozent auf fast 1,2 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich um knapp 17 Prozent auf knapp 111 Millionen Euro, was zu einer verbesserten Marge von 9,5 Prozent führte. Der Gewinn stieg um gut ein Fünftel auf 54,3 Millionen Euro. Die Ergebnisse lagen im Rahmen der Erwartungen der Analysten.Auch in den ersten drei Quartalen des Jahres konnte Krones ein starkes Wachstum verzeichnen und die Profitabilität deutlich verbessern. Trotz eingetrübter gesamtwirtschaftlicher Aussichten blieben die Marktaktivitäten und die Investitionsbereitschaft der Kunden hoch. Die Nachfrage nach abgepackten Getränken ist robust und wächst weiterhin stabil. Der Auftragseingang stieg im dritten Quartal um 4,3 Prozent auf 1,327 Milliarden Euro, und der Auftragsbestand erreichte erstmals die Marke von 4 Milliarden Euro, was eine Auslastung im Anlagen- und Projektgeschäft bis 2025 sichert. Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten um 14,5 Prozent auf 3,486 Milliarden Euro.Trotz der knappen Verfügbarkeit von Elektrokomponenten verbesserte Krones seine Ertragskraft deutlich. Das EBITDA stieg um 23 Prozent auf 332,3 Millionen Euro, und die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 9,5 Prozent. Das Unternehmen bekräftigte seine Prognosen für das Gesamtjahr 2023 und erwartet ein Umsatzwachstum von 11 bis 13 Prozent sowie eine EBITDA-Marge von 9 bis 10 Prozent. Der ROCE soll auf 15 bis 17 Prozent steigen.Der Auftragseingang verbesserte sich im dritten Quartal um 4,3 Prozent auf 1,328 Milliarden Euro, und der Auftragsbestand lag Ende September bei 4,094 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten um 14,5 Prozent auf 3,486 Milliarden Euro. Trotz der angespannten Lage bei der Beschaffung von Elektrokomponenten konnte Krones seine Ertragskraft deutlich verbessern. Das EBITDA stieg um 23 Prozent auf 332,3 Millionen Euro, und die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 9,5 Prozent. Der ROCE stieg auf 17 Prozent.Krones ist zuversichtlich, die Finanzziele für das Gesamtjahr 2023 zu erreichen. Das Unternehmen erwartet ein Umsatzwachstum von 11 bis 13 Prozent und eine EBITDA-Marge von 9 bis 10 Prozent. Der ROCE soll auf 15 bis 17 Prozent steigen. Trotz einiger Unsicherheiten im Geschäftsumfeld bleibt die Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von Krones hoch.

Die KRONES Aktie wird aktuell mit einem Plus von +6,44 % und einem Kurs von 99,10EUR gehandelt.