BVB mit Gewinnplus ins neue Jahr gestartet - Transfergeschäfte sorgen für Rekordgewinne

Der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist mit einem Gewinnplus ins neue Jahr gestartet. Im Zeitraum von Juli bis September erhöhte sich das Konzernergebnis von 38,5 Millionen Euro im Vorjahr auf 52,4 Millionen Euro. Dies ist vor allem auf höhere Ergebnisse aus Transfergeschäften zurückzuführen, die um rund ein Drittel auf 82,3 Millionen Euro stiegen. Die Konzernerlöse gingen hingegen um knapp zwei Prozent auf 102,3 Millionen Euro zurück. Dies ist auf einen Rückgang der Erlöse aus Spielbetrieb, TV-Vermarktung und Werbung zurückzuführen, während die Erlöse aus der Vermarktung von Produkten gestiegen sind. Die vollständige Quartalsmitteilung wird am 10. November veröffentlicht.Das überraschende Aus des FC Bayern im DFB-Pokal gegen den Fußball-Drittligisten Saarbrücken wird nach Einschätzung von BVB-Profi Nico Schlotterbeck keinen großen Einfluss auf das Bundesliga-Gipfeltreffen der beiden Teams haben. Er betonte, dass die Bayern immer gewinnen wollen und eine hohe Qualität haben. Die Borussia unterschätze sie auf keinen Fall und werde versuchen, dagegenzuhalten. Auch das unglückliche Saisonfinale im vergangenen Mai, als die Borussia die Meisterschaft noch an die Bayern verlor, spiele für das kommende Spiel keine Rolle. Schlotterbeck betonte, dass sie jedes Spiel gewinnen müssen, um in der Tabelle aufzuholen.Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke erwartet ein hart umkämpftes Spitzenspiel gegen den FC Bayern München. Er betonte, dass beide Mannschaften sich gut kennen und das Spiel auf hohem Niveau stattfinden werde. Watzke sieht das Dortmunder Team gut vorbereitet und stabil. Besonders die Defensive habe sich seit Januar deutlich verbessert. Er glaubt jedoch nicht, dass die Münchner in dieser Saison verwundbarer sind als zuvor.In den Kommentaren wurde auch über das fairplay von Thomas Müller diskutiert, der dem Gewinner Saarbrücken gratuliert hat. Einige User äußerten sich auch zu Trainer Thomas Tuchel und seiner Reaktion auf die Kritik der Medien.

