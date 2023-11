Deutsche Staatsanleihen steigen nach Fed-Aussagen - Rendite sinkt auf 2,70%

Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag gestiegen. Der Euro-Bund-Future, der als Richtwert für die Entwicklung der Anleihenkurse gilt, legte um 0,17 Prozent auf 130,04 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank auf 2,70 Prozent. Diese Entwicklung wurde durch die Aussagen der US-Notenbank Fed zur Zinspolitik am Mittwochabend beeinflusst. Die Fed signalisierte, dass sie möglicherweise am Ende ihrer Serie von Zinserhöhungen angekommen ist und ließ den Leitzins unverändert. Dies sorgte für Erleichterung an den Aktien- und Anleihenmärkten. Charles Tan, Co-Anlagechef für Anleihen bei American Century Investments, glaubt, dass der Straffungszyklus der Fed wahrscheinlich vorüber ist. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen hatte kürzlich ein Mehrjahreshoch erreicht, was zusammen mit der Notenbank dazu beiträgt, die finanziellen Bedingungen zu straffen. Die Stimmungsdaten aus der Industrie in der Eurozone hatten kaum Auswirkungen auf den Markt. Der Einkaufsmangerindex von S&P Global deutet weiterhin auf eine wirtschaftliche Schrumpfung hin.Am Freitag sind die Kurse deutscher Anleihen etwas gefallen. Der Euro-Bund-Future sank um 0,17 Prozent auf 129,75 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,72 Prozent. Die Konjunkturdaten hatten kaum Auswirkungen auf die Anleihen. Die Exporte in Deutschland fielen stärker als erwartet, während die Arbeitslosenquote in der Eurozone leicht anstieg. Die Aufmerksamkeit richtete sich am Nachmittag auf die monatlichen US-Arbeitsmarktzahlen, die eine solide Beschäftigungsentwicklung von etwa 200.000 Stellen zeigten. Ein starker Arbeitsmarkt erschwert der US-Notenbank Fed die Inflationsbekämpfung. Die Fed hatte jedoch signalisiert, dass sie am Ende ihrer Zinserhöhungsphase angekommen sein könnte.Der schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht am Freitag hat die deutschen Anleihen gestützt. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,53 Prozent auf 130,66 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank auf 2,64 Prozent. Der Arbeitsmarkt in den USA hat sich im Oktober überraschend deutlich abgeschwächt, was die Erwartungen an weitere Leitzinserhöhungen durch die Fed verringert. Ökonomen gehen davon aus, dass die Fed die Zinsen nicht mehr erhöhen wird. Die Daten aus dem Dienstleistungssektor bestätigten das Bild einer sich abschwächenden US-Wirtschaft, zeigten aber immer noch ein wirtschaftliches Wachstum.

BUND Future wird aktuell mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 130,5EUR gehandelt.