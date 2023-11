Faber-Castell übernimmt renommierten Hersteller Robert E. Huber für Premium-Schreibgeräte

Faber-Castell hat die Firma Robert E. Huber GmbH erworben. Robert E. Huber ist ein renommierter Hersteller von feinmechanischen Produkten und Komponenten, der sich auf die Produktion hochwertiger Schreibgeräte und Accessoires für globale Marken spezialisiert hat. Mit der Übernahme möchte Faber-Castell seine Position im Markt für Premium-Schreibgeräte stärken und sein Angebot an hochwertigen Produkten erweitern. Die Zusammenarbeit mit Robert E. Huber soll dazu beitragen, langfristige Ziele zu erreichen. Die Akquisition wird als klares Bekenntnis zur strategischen Bedeutung des Premium-Schreibens angesehen. Faber-Castell erhofft sich von der Zusammenarbeit mit Robert E. Huber eine Vertiefung des Know-hows im Bereich der feinmechanischen Fertigung und eine Stärkung des Innovationsgeistes im Bereich exklusive Schreibgeräte. Robert E. Huber verbindet traditionelle Fertigungsmethoden aus der Schmuckherstellung mit modernsten Fertigungsverfahren und ist ein wertvoller Partner in der Herstellung von Premium Schreibgeräten und Accessoires. Die beiden Unternehmen teilen dieselben Werte und Qualität als selbstverständlich im Umgang mit Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten. Faber-Castell und Robert E. Huber arbeiten bereits seit über 30 Jahren intensiv zusammen und freuen sich auf den gemeinsamen Weg. Mit der Übernahme möchte Faber-Castell nicht nur seine Wertschöpfungstiefe erhöhen, sondern auch die Flexibilität und Geschwindigkeit in Produktenwicklung und Fertigung verbessern. Die Integration des Unternehmens Huber bietet Wachstumspotenzial beim Ausbau des Kundenportfolios des bestehenden OEM-Geschäfts sowie bei der Einbettung der erfolgreichen Huber-Marke Otto Hutt in das exklusive Schreibgeräte-Portfolio von Faber-Castell. Faber-Castell ist eines der weltweit führenden Unternehmen für hochwertige Produkte zum Schreiben, Zeichnen und kreativen Gestalten sowie dekorativer Kosmetikprodukte. Das Unternehmen ist in über 120 Ländern vertreten und verfügt über eigene Produktionsstätten in zehn sowie Vertriebsgesellschaften in 22 Ländern weltweit. Die Robert E. Huber GmbH ist seit über 80 Jahren ein familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Königsbach. Der europäische Marktführer ist spezialisiert auf die Herstellung hochpräziser Produkte und Komponenten und fertigt unter anderem exklusive Schreibgeräte und Accessoires für zahlreiche Weltmarken aus der Luxus- und Konsumgüterbranche. Die Firma wurde 1935 gegründet und beschäftigt rund 50 Mitarbeiter. 2006 wurde die Pforzheimer Traditionsmarke Otto Hutt übernommen und erfolgreich fortgeführt.

Blei wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2.349USD gehandelt.