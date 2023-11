Zur Wochenmitte schauten wir auf die potenzielle Bodenbildung im DAX mit diese Chartbild (Rückblick):

Ab diesem Punkt zog der Index deutlich an und schaute nicht mehr zurück. Ein deutlich positiver Monat November skizziert sich nach den ersten Handelstagen und holt damit die Statistik as dem Oktober auf, die hier aus dem "Ruder lief":

Dabei wurde an der wichtigen Barriere von 15.000 Punkten ein GAP hinterlassen, welches bisher noch nicht geschlossen wurde:

Mit diesem Schwung haben wir nun die mittelfristige Trendlinie wieder im Blick, die bereits mit weitem Abstand von vielen Charttechnikern aus dem Augenwinkel trat. Sie ist hier im mittelfristigen Chartbild verankert:

Für das "Big Picture" hat sich damit die Gesamtlage aufgehellt. Im Tiefpunkt war zwar der markante Unterstützungsbereich um 14.400 nicht ganz angelaufen, doch zur Oberseite hin dennoch eine deutliche Erholung eingetreten:

Wie sich das internationale Umfeld entwickelte und welche US-Daten die Börse bewegten, besprechen wir nun.

Internationales Umfeld und Rallye im Nasdaq

Der Nasdaq zählte zweifelsohne zu den Top-Performern im internationalen Umfeld. Er dominierte die anderen Indizes deutlich:

Dabei legte er in Summe um rund 1.000 Punkte zu und hat sich eindrucksvoll bei Investoren zurückgemeldet und damit fast die mittelfristige Trendlinie im Chartbild erreicht:

Auf dem Weg zur Oberseite hinterließ der Nasdaq zudem zwei größere GAPs:

Vor allem am Freitag war die Tendenz eindeutig, denn ein schwächerer Arbeitsmarkt signalisierte, dass die jüngste Notenbankentscheidung und das Beibehalten des Zinsniveaus die richtige Einschätzung der US-Notenbank FED war:

Welche Termine stehen in der neuen Handelswoche auf der Agenda?

Termine für die Börsenwoche KW45

Die Woche startet ohne Zeitverschiebung zur Wall Street mit den Werksaufträgen aus Deutschland und dem Sentix Investorenvertrauen der EU. Dienstag stehen die Erzeugerpreise der EU an und Mittwoch bereits der Verbraucherpreisindex aus Deutschland.

Zum Freitag schliessen wir mit dem Uni Michigan Verbrauchervertrauen aus den USA die Termine der Woche ab.

An dieser Stelle sind alle Daten mit den entsprechenden Prognosen einmal zusammengefasst:

Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen:

Weitere Quartalszahlen für die Woche habe ich Dir hier hinterlegt, vor allem UBER und Walt Disney dürften spannend werden:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

