AFTERWORK CAMPUS Ein Paradigmenwechsel in der Personalentwicklung durch universitäre Bildung für Unternehmen - mit Prof. Dr. Friedemann Schulz von Thun (FOTO)

Lübeck (ots) - Der AFTERWORK CAMPUS präsentiert ein avantgardistisches Konzept,

das die Brücke zwischen universitärer Bildung und Unternehmen schlägt. In einer

Zeit, in der Weiterbildung mehr denn je im Fokus steht, ermöglicht dieser

innovative Ansatz den Mitarbeitenden der kooperierenden Unternehmen den direkten

und interaktiven Dialog mit führenden Professorinnen und Professoren - bequem

vom eigenen Wohnzimmer aus.



Zentrales Anliegen des AFTERWORK CAMPUS ist es, Unternehmen ein wissenschaftlich

fundiertes Instrumentarium an die Hand zu geben, um die Berufs- und

Lebenskompetenz ihrer Mitarbeitenden zu stärken und gleichzeitig ihre psychische

Gesundheit zu fördern. Und zwar LIVE und nicht als Aufzeichnung.