Kommunikationslegende Prof. Dr. Friedemann Schulz von Thun teilt live sein Wissen auf dem Afterwork Campus (FOTO)

Lübeck (ots) - Die Welt der Kommunikationstheorie steht vor einem herausragenden

Ereignis: Prof. Dr. Friedemann Schulz von Thun, emeritierter Professor der

Psychologie und Schöpfer einiger der einflussreichsten Kommunikationsmodelle

unserer Zeit, wird seine Expertise in einer Reihe von zwei exklusiven

Online-Vorträgen auf dem AFTERWORK CAMPUS teilen. Dieses seltene Engagement

markiert eine einzigartige Gelegenheit, direkte Einblicke in die Gedankenwelt

eines Mannes zu erhalten, der als Kommunikationslegende - oder gar als lebende

Legende - gilt.



Mit seinem wegweisenden Modell "Die vier Seiten einer Nachricht" revolutionierte

Schulz von Thun die Art und Weise, wie wir über zwischenmenschliche

Kommunikation denken und lehren. Sein Werk, das aus einer tiefen Quelle

psychologischer und linguistischer Forschung schöpft, hat Fachleuten aus einer

Vielzahl von Disziplinen geholfen, die Nuancen menschlicher Interaktion zu

verstehen und zu verbessern.





Prof. Dr. Schulz von Thun ist Mitwirker und enger Kooperationspartner vonAFTERWORK CAMPUS. Sein Engagement unterstreicht die Bedeutung, wissenschaftlicheBildung für Unternehmen und Privatpersonen zu öffnen, um den Prozess derquartären Bildung zu forcieren.Eine Teilnahme an diesen exklusiven Vorträgen ist durch eine Anmeldung auf demAFTERWORK CAMPUS möglich. Interessierte können ein Kontingent von 10 Vorlesungenerwerben, zu denen auch die von Prof. Dr. Schulz von Thun gehören wird.Die Bildungsplattform AFTERWORK CAMPUS ist ein Geschäftsbereich des LübeckerInstitutes für internationale Hochschulbildung - der AIHE Academic Institute forHigher Education GmbH. Das Institut steht für qualitativ hochwertigewissenschaftliche Bildung. Ein Konsortium von 150 renommierten Professorinnenund Professoren engagieren sich ab Januar 2024 jeden Abend mit Live-Vorträgenund anschließendem direkten Dialog mit den Zuhörenden über Schlüsselthemen ausden Bereichen Medizin, Psychologie, Gesundheitsförderung, Vertrieb,Kommunikation, neue Technologien und vielen weiteren.