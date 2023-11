KÖLN (dpa-AFX) - Das Land Nordrhein-Westfalen soll nach einem Urteil des Landgerichts Köln dem Hamburger Bankier Christian Olearius 10 000 Euro Schadenersatz wegen der Verletzung seines Persönlichkeitsrechts zahlen. Dies geht aus dem Urteil (Az. 5 O 195/22 vom 24.10.2023) hervor, das der "Welt am Sonntag" und der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Der Kläger habe einen Anspruch auf Zahlung einer Entschädigung, weil Inhalte seiner vom Land beschlagnahmten Tagebücher an unbefugte Dritte gelangt seien, begründete das Gericht seine Entscheidung. Das Gericht sei nach der Beweisaufnahme zu der Überzeugung gelangt, dass der Inhalt der Tagebücher "aus der Sphäre des beklagten Landes" an Journalisten gelangt sein müsse. Zuvor hatte die "Welt am Sonntag" über das Urteil berichtet.