BERLIN (dpa-AFX) - Wird das Deutschlandticket teurer oder steht es gar vor dem Aus? Der Streit zwischen Bund und Ländern um die langfristige Finanzierung des aktuell 49 Euro teuren Tickets spitzt sich weiter zu. "Eine Beendigung dieses Erfolgsprojekts wäre schlicht nicht vermittelbar und würde viel Vertrauen kosten. Bund und Länder sind deshalb gemeinsam gefragt, um eine Lösung für die zukünftige Finanzierung zu finden, jeder muss seinen Beitrag leisten", sagte die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. An diesem Montag stehen dazu Verhandlungen zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und den Regierungschefs der Länder an.

Seit einem halben Jahr gibt es das Deutschlandticket. Abonnentinnen und Abonnenten können damit bundesweit Busse und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs nutzen, ohne sich Gedanken über unterschiedliche Tarife oder Verbünde machen zu müssen. Das Abo kostet seit Einführung 49 Euro pro Monat. Bund und Länder streiten über die Finanzierung des Angebots vom kommenden Jahr an. Kern der Diskussion ist die Frage, wer mögliche Mehrkosten trägt, die den Verkehrsunternehmen aufgrund der niedrigeren Einkünfte durch das vergünstigte Angebot entstehen.