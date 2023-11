LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Pro-Palästina-Demos:

"Tausendfach demonstrieren Menschen in aller Welt auf Pro-Palästina-Demonstrationen - auch in Deutschland. Es gehört wenig Fantasie dazu, sich auszumalen, dass diese Kundgebungen noch größer werden, je länger der live gestreamte Krieg Israels gegen die Hamas im Gazastreifen andauert. Wenn bereits jetzt schon, nach fast einem Monat Krieg, vielfach ignoriert wird, dass am Anfang dieser Etappe des Nahostkonflikts ein Angriff der Hamas auf Israel stand, so wird dieser Fakt in einiger Zeit komplett aus dem Bewusstsein verschwunden sein. Schon weil die Feinde Israels zahlreich und lautstark sind."/zz/DP/he