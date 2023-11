STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Krieg in der Ukraine:

"In der Ukraine wird es einen weiteren Kriegswinter geben. Neue russische Reservisten, die Schützengräben bauen und Bunker für die aus Nordkorea gelieferte Munition graben. Weiter rollt der russische Nachschub Tag und Nacht über die Krim. Die ukrainische Halbinsel, eigentlich die verwundbare Achillesferse des russischen Diktators Wladimir Putin, ist derzeit sein logistisches wie strategisches Bollwerk. Zu den bitteren Wahrheiten gehört aber auch, dass das zögernde Deutschland wesentlich dazu beitrug, das Leid in der Ukraine um mindestens ein weiteres Jahr zu verlängern. Jeder Tag, an dem Munition, Benzin und Essen über die Krim an die russische Soldateska geliefert werden, verlängert das Leid der Ukrainerinnen und Ukrainer. Auch deshalb, weil die Bundesregierung der Ukraine Waffensysteme wie den Marschflugkörper Taurus vorenthält. Die aber braucht sie, um im eigenen Land den russischen Nachschub zu unterbrechen."/zz/DP/he