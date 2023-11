KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu pro-palästinensischen Kundgebungen:

"Pro-palästinensische Kundgebungen mobilisieren in Deutschland ungleich mehr Menschen als pro-israelische Veranstaltungen. Mal geht es um die Forderung nach einer humanitären Waffenruhe im Gazastreifen - was legitim ist. Mal geht es um "Apartheid"-Vorwürfe gegen Israel - was genauso so absurd ist, wie der Hamas einen "Befreiungskampf" zu unterstellen. Und mal geht es um Appelle zur Vernichtung Israels - was verfassungsfeindlich ist. Die Gefahr ist groß, auf islamistische Propaganda hereinzufallen. Ausgerechnet die arabische Welt, die sich so lautstark zum vermeintlichen Sprachrohr der Palästinenser macht, behandelt diese Menschen seit Jahrzehnten wie Menschen zweiter Klasse."/zz/DP/he