Mannheim - Vor einem Bund-Länder-Treffen hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz optimistisch gezeigt, dass es bei der Aufteilung der Kosten der Migration nach Deutschland eine Einigung geben wird. Man spreche über eine weitere Unterstützung des Bundes für die Länder, sagte Scholz dem "Mannheimer Morgen". Er sei zuversichtlich, "dass wir uns auch in den Geldfragen einig werden". Die Unterbringung und Integration von Geflüchteten sei eine gesamtstaatliche Aufgabe. Am Montag kommen in Berlin die Regierungschefinnen und Regierungschefs der 16 Bundesländer im Kanzleramt mit Scholz zusammen.

Tel Aviv - Der Gazastreifen ist nach Militärangaben von israelischen Truppen vollständig in zwei Hälften geteilt worden. Es gebe nun "ein Nordgaza und ein Südgaza", sagte Sprecher Daniel Hagari am Sonntagabend. Die Einheiten hätten die Küste im südlichen Teil der Stadt Gaza erreicht und "halten" den Bereich, sagte Hagari. Die Stadt Gaza sei nun vollständig eingekreist. Dies sei ein entscheidender Schritt. Zivilisten soll es nach seiner Darstellung jedoch weiter möglich sein, in den südlichen Teil des Gazastreifens zu flüchten. Er machte aber deutlich: "Das ist ein Einbahnstraßen-Korridor in Richtung Süden." Hagari sagte zudem, dass am Abend Luftschläge und Angriffe vom Boden aus auf den dicht besiedelten Küstenstreifen ausgeweitet wurden.

Bericht: Jordanische Luftwaffe wirft Hilfsgüter über Gazastreifen ab

Amman/Gaza - Die jordanische Luftwaffe hat einem Medienbericht zufolge medizinische Hilfsgüter über dem Gazastreifen abgeworfen. Das berichtete die Zeitung "The Times of Israel" in der Nacht zum Montag unter Berufung auf eine entsprechende Mitteilung des jordanischen Königs Abdullah II. Israel hatte ein Embargo gegen unkontrollierte Hilfslieferungen in den Gazastreifen verhängt. Unklar sei, ob die Hilfsgüter das Lazarett erreicht haben oder ob die Aktion mit Israels Wissen oder Zustimmung durchgeführt wurde, schrieb die Zeitung weiter. Gegen Mitternacht seien medizinische Hilfsgüter und Medikamente per Fallschirm über einem jordanischen Feldlazarett in Gaza abgeworfen worden, wurde der jordanische Monarch zitiert.

Blinken reist überraschend in den Irak - Warnung an Milizen

Bagdad - US-Außenminister Antony Blinken ist nach Besuchen in mehreren Ländern des Nahen Ostens überraschend auch in den Irak gereist. Er traf sich dort am Sonntag mit Ministerpräsident Mohammed al-Sudani, wie die staatliche irakische Nachrichtenagentur INA berichtete. In Bagdad war Blinken am Abend am Flughafen mit Schutzweste zu sehen. Der Besuch inmitten des Gaza-Kriegs steht auch vor dem Hintergrund zunehmender Angriffe proiranischer Milizen auf US-Truppen im Irak. "Wer auch immer den Konflikt in Gaza ausnutzen will, um unsere Mitarbeiter hier oder anderswo in der Region zu bedrohen - lasst es", sagte Blinken im TV-Sender "Sky News" in einer Warnung an die proiranischen Milizen.

Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert Soforthilfen für Kliniken

Berlin - Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, fordert Bund und Länder auf, sich am Montag auf Soforthilfen für Kliniken zu einigen. "Wir benötigen jetzt einen Inflationsausgleich und endlich eine solide finanzielle Grundlage, um die stationäre Versorgung aufrechterhalten zu können", sagte er der "Rheinischen Post". "Die Krankenhäuser und die Menschen in den Regionen erwarten von den Ministerpräsidenten gemeinsam mit dem Bundeskanzler jetzt Handlungen, um die Krankenhausversorgung zu stabilisieren." Gaß warnte, ansonsten könne es ein Klinik-Sterben geben.

Umfrage: Schüler, Azubis und Studenten nutzen KI für Hausarbeiten

Berlin - Rund ein Jahr nach Beginn des Hypes um ChatGPT sind Werkzeuge wie dieses einer Umfrage zufolge im Bildungsalltag vieler junger Menschen angekommen. 68 Prozent der Schüler, Azubis und Studenten hat demnach ChatGPT oder ähnliche auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierende Tools bereits bewusst für Hausaufgaben oder Studienarbeiten eingesetzt, wie eine YouGov-Befragung im Auftrag des Mobilfunkanbieters "congstar" und des Unternehmens "share" ergab. 11 Prozent nutzen KI-Programme für Hausaufgaben und Studienarbeiten demnach regelmäßig, 32 Prozent manchmal, 25 Prozent selten. 29 Prozent gaben an, dies nicht zu tun./n1/DP/zb