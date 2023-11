Es dürfte für den Dax schwierig werden, an die imposanten Gewinne aus der Vorwoche anzuknüpfen, erwartet Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Die Anleger müssen jetzt zwischen den unverändert hohen geopolitischen Risiken und den zuletzt positiven Nachrichten von den Notenbanken und vom US-Arbeitsmarkt abwägen."/ajx/jha/

Den Aktienmärkten hatte dies Auftrieb gegeben. Allein der Dax gewann auf Wochensicht fast dreieinhalb Prozent, wenngleich er am Freitag von seinem Tageshoch bei fast 15 270 Punkten am Ende wieder etwas zurückkam. Aus Übersee sind die Vorgaben zum Wochenauftakt positiv.

In der Vorwoche hatte die US-Notenbank Fed den Leitzins unverändert gelassen. Zudem waren US-Arbeitsmarktdaten schwächer als gedacht ausgefallen. Anleger setzen daher darauf, dass der Zins-Höhepunkt erreicht sein könnte.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der starken Vorwoche dürften es die Dax-Anleger am Montag zunächst ruhig angehen lassen. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Beginn taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit plus 0,04 Prozent auf 15 195 Punkte.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer