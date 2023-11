Die Ölpreise stiegen am Montag leicht an, nachdem die Top-Exporteure Saudi-Arabien und Russland erklärten, sie würden bis zum Ende des Jahres an ihren zusätzlichen freiwilligen Ölförderkürzungen festhalten, um das Angebot knapp zu halten. Die Preise könnten weiter in die Höhe getrieben werden durch die US-Sanktionen gegen iranisches Öl.

Brent-Rohöl-Futures stiegen zuletzt um 0,59 Prozent auf 85,39 US-Dollar pro Barrel, während der Terminkontrakt der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) bei 81,08 US-Dollar pro Barrel lag, was einem Anstieg von 0,71 Prozent entspricht.