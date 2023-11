Das Video vom Morgen ist hier abgelegt:

So hellte sich das DAX-Bild auf

Der Oktober war mit über 4 Prozent Minus ein sehr schwacher Börsenmonat. Dafür wurde der Grundstein für eine starke Erholung gelegt. Pünktlich zum Monatswechsel schauten wir auf die potenzielle Bodenbildung im DAX mit diesem Chartbild in der Morgenanalyse (Rückblick):

Mit einem deutlichen Aufschwung konnte dann die mittelfristige Trendlinie ins Blickfeld gerückt werden, über die wir in der Wochenanalyse am Sonntag sprachen (Rückblick):

Ein direkter Durchlauf zu dieser Linie wird nun jedoch schwierig, da wir hier bereits an Momentum am Freitag etwas eingebüßt hatten:

Es blieb dennoch bei einer positiven Woche im DAX, welche am Freitag mit einem Plustag an der Börse Frankfurt weitere Anleger:innen in den Markt zog:

Ist dieser Schwung dann wie am Freitagmorgen mit einer Long-Orden noch einmal ausreizbar?

DAX-Vorbörse und Trading-Ideen

Die starke Wall Street schauen wir uns noch einmal gesondert am Nachmittag an und haben dort auch das Wall Street Livetrading geplant. Von den Schlusskursen her ist der Schwung von der Wall Street weiter intakt, doch auch hier könnte eine Konsolidierung anstehen:

Aus der Vorbörse heraus ist bereits ein unverändertes Bild zu sehen, was für einen Konsolidierungstag spricht:

Am Freitag bot sich aus der Konsolidierung heraus ein Long-Trade an, den ich Dir hier gern noch einmal vom Setup her aufzeige:

Welche Termine stehen heute auf der Agenda?

Termine für Montag 06.11.2023

Die Woche startet mit den Werkaufträgen aus Deutschland 8.00 Uhr und dem Sentix Investorenvertrauen der EU um 10.30 Uhr.

In den USA stehen einige Auktionen von Anleihen an, die für einen Liquiditätsengpass sorgen könnten.

An dieser Stelle sind alle Daten mit den entsprechenden Prognosen einmal zusammengefasst:

Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen:

Weitere Quartalszahlen für die Woche habe ich Dir hier hinterlegt, vor allem UBER und Walt Disney dürften spannend werden:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

