Investoren preisen eine harte Landung der US-Wirtschaft aus den Kursen aus. Auch in der neuen Woche scheint an Gewinnmitnahmen niemand zu denken. Der starke Impuls der vergangenen Woche im Deutschen Aktienindex, getragen von der Hoffnung auf einen Hochpunkt bei den Zinsen, ist aus technischer Sicht der erste notwendige Schritt zu einer Bodenbildung.

Dennoch präsentiert sich der DAX präsentiert im Vergleich zur Wall Street als Underperformer. Der deutsche Leitindex stieg in der vergangenen Woche zwar um starke 3,5 Prozent, das ist aber nichts gegen den Anstieg im S&P 500 von 5,8 Prozent. Anleger geben amerikanischen Aktien im Moment den Vortritt, weil sie vermuten, dass die USA bei der Inflationsbekämpfung auch dank niedriger Energiepreise die Nase vorn haben werden. Die Fed könnte damit auch die Zinswende früher einleiten als die Europäische Zentralbank. Dieses Urteil kann aber nur ein vorläufiges sein. Wenn das Wachstum in den USA abermals an Fahrt gewinnen und die Inflation noch einmal stärker werden sollte, kann es zu einer weiteren Zinsanhebung der Fed kommen. Das Thema ist noch nicht vom Tisch.