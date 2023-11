Videotreffen zwischen Xi Jinping und Olaf Scholz

Beijing (ots/PRNewswire) - CMG-News



Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat am Freitag per Videolink mit dem

deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz gesprochen.



https://german.cri.cn/2023/11/03/ARTI4zr1WwXfyKi89V4lxCJw231103.shtml





Xi sagte im Videogespräch, dass die Zusammenarbeit beider Länder offen undpragmatisch sei und sich ständig weiterentwickele. Gegenwärtig wachse derchinesisch-deutsche Handel stetig, und die Zusammenarbeit zwischen beidenLändern sei stabiler, solider und dynamischer geworden. Beide Länder hätteneinen Dialog- und Kooperationsmechanismus in den Bereichen Klimawandel und grüneTransformation eingerichtet, und der erste Dialog solle so bald wie möglichstattfinden, um beide Seiten dazu zu bewegen, die Zusammenarbeit in denBereichen Klimaschutz, grüne Transformation, Umweltschutz und Erhaltung derbiologischen Vielfalt zu vertiefen, den Austausch zwischen jungen Menschen,Regionen und Freundschaftsstädten zu verstärken und mehr Erleichterungen für denPersonalaustausch zu schaffen. Mehr als 130 deutsche Unternehmen würden an der6. Chinesischen Internationalen Importmesse in Shanghai teilnehmen, was einVertrauensvotum deutscher Unternehmen für die Entwicklung Chinas darstelle.China hoffe, dass die deutsche Seite auch auf einem hohen Maß an gegenseitigerOffenheit für chinesische Unternehmen bestehen werde, die nach Deutschlandkommen. Es werde davon ausgegangen, dass die chinesisch-deutsche Zusammenarbeitweiterhin ein enormes Potenzial zum Nutzen beider Völker freisetzen werde.Xi betonte ferner, dass China und Deutschland beide verantwortungsvolle Mächteseien, die nicht nur die bilateralen Beziehungen ausbauen und ein Beispiel füreine Win-Win-Kooperation geben, sondern auch die internationale Ordnung und denMultilateralismus verteidigen und gemeinsam an der Bewältigung globalerHerausforderungen arbeiten sollten. Die chinesisch-europäischen Beziehungenhätten Einfluss auf die Stabilität der Welt und den Wohlstand des asiatischenund des europäischen Kontinents. Beide Seiten sollten sie mit aller Kraftpflegen und ausbauen. China betrachte Europa als einen umfassenden strategischenPartner und einen wichtigen Pol in der Multipolarität. China hoffe, dassDeutschland die EU dazu drängen werde, die Prinzipien der Marktwirtschaft undder Fairness aufrechtzuerhalten und mit China zusammenzuarbeiten, um einenfairen Wettbewerb und freien Handel sowie die Stabilität der globalenindustriellen Lieferketten zu gewährleisten.Olaf Scholz sagte, die deutsch-chinesischen Beziehungen seien für Deutschlandsehr wichtig. Deutschland wolle die guten Beziehungen zwischen beiden Ländernfortsetzen, die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen weiter vertiefen undhoffe, dass deutsche Unternehmen in China erfolgreicher würden. Deutschlandwolle den Visum- und Personalaustausch mit der chinesischen Seite erleichternund den Personalaustausch verstärken. Deutschland wolle die positive Entwicklungder europäisch-chinesischen Beziehungen fördern.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2266816/image_1.jpgView original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/videotreffen-zwischen-xi-jinping-und-olaf-scholz-301978122.htmlPressekontakt:zhengan@cgtncorp.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/169281/5641889OTS: CMG