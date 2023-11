Nach einem finalen Verlaufshoch bei 1,1275 US-Dollar im Sommer dieses Jahres drehte das Paar zur Unterseite ab und gab zunächst in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts um 1,08 US-Dollar ab, nach Aktivierung einer SKS-Formation ging es dann schließlich bis auf 1,0448 US-Dollar bis Anfang Oktober abwärts. Zeitgleich unterschritt das Paar aber seinen diesjährigen Aufwärtstrend (blaue Linie), der nun wieder versucht wird zurückerobert zu werden. Allem Anschein nach könnte dieses Szenario von Erfolg gekennzeichnet sein, würde sich nicht der Verdacht einer bärischen Flagge durch den aktuellen Aufwärtstrend aufdrängen.

Aufgrund der starken Kurszuwächse am Freitag direkt an die obere Aufwärtstrendlinie sowie den EMA 200 sind zu Wochenbeginn zunächst fallende Notierungen zu erwarten, hierbei könnten Ziele bei 1,0667 und darunter 1,0610 US-Dollar ausgerufen werden. Bestätigt sich der Verdacht einer bärischen Flagge durch einen Kursrutsch unter 1,0516 US-Dollar, müssten sich Investoren auf weitere Abschläge auf 1,0364 und darunter sogar 1,0093 US-Dollar einstellen. Auf der Oberseite müsste mindestens das Niveau von 1,0876 US-Dollar erfolgreich zurückerobert werden, damit noch einmal die aktuellen Jahreshochs bei 1,1275 US-Dollar in den Fokus der Investoren rücken.

EUR/USD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: