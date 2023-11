adesso: Trotz Gewinnwarnung attraktiv

Nach Darstellung von SMC-Research habe die adesso SE mit den Zahlen des dritten Quartals eine Gewinnwarnung ausgesprochen, da das Ergebnis zwar deutlich verbessert worden sei, aber nicht ausreichend, um die Schwäche des zweiten Quartals wieder aufzuholen. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski hat dementsprechend das Kursziel reduziert, sieht aber weiter ein Aufwärtspotenzial von mehr als 100 Prozent für die adesso-Aktie.

adesso habe laut SMC-Research die vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal gemeldet und auf dieser Basis die EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr reduziert. Die Hauptursache dieser Gewinnwarnung liege im zweiten Quartal, in dem die Auslastung deutlich gesunken sei und einen EBITDA-Rückgang auf nur noch 7,2 Mio. Euro zur Folge gehabt habe. Verglichen damit habe das Ergebnis im dritten Quartal mit 28 Mio. Euro wieder deutlich verbessert werden können. Gegenüber dem Vorjahresquartal, in dem adesso höhere Lizenzerlöse verzeichnet gehabt habe, sei das Ergebnis aber auch in den Monaten Juli bis September schwächer geblieben, so dass nach neun Monaten ein EBITDA-Rückgang um 26 Prozent auf 53,2 Mio. Euro in den Büchern stehe. Den Umsatz habe adesso hingegen plangemäß um 28 Prozent auf 834 Mio. Euro ausweiten können.