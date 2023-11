JPMORGAN stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 30,50 auf 31,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Trotz der Kursgewinne der vergangenen drei Jahre seien die Bonner weiter attraktiv bewertet und blieben sein Favorit unter den europäischen Branchengrößen, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Montag vorliegenden Studie. Er passte seine Schätzungen an die Quartalszahlen und den Wachstumsausblick der Tochter T-Mobile US, den überraschend angekündigten, zwei Milliarden US-Dollar schweren Aktienrückkauf und die jüngsten Wechselkursveränderungen an./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2023 / 01:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2023 / 01:54 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 21,38EUR gehandelt.



