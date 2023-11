Der Leitindex Kospi beendete den Tag mit einem Plus von 5,7 Prozent und verzeichnete damit den größten Zuwachs seit März 2020 inmitten eines stark gestiegenen Handelsvolumens. Internationale Anleger waren auf Nettobasis große Käufer, was darauf hindeutet, dass die Fonds Short-Positionen aufgelöst haben. Aktien, bei denen in letzter Zeit vermehrt Leerverkäufe zu beobachten waren – darunter LG Energy Solution und Posco Future – trugen am meisten zum Anstieg des Leitindex bei. Der Small-Cap-Index Kosdaq stieg um 7,3 Prozent.

Die Finanzdienstleistungskommission erklärte am Sonntag, dass neue Leerverkaufspositionen für Aktien des Kospi 200 Index und des Kosdaq 150 Index von Montag bis Ende Juni 2024 verboten sind. Die Entscheidung hat keine Auswirkungen auf bestehende Positionen.

"Diese Kehrtwende der Politik in Bezug auf Leerverkäufe ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht gerechtfertigt", sagte Wongmo Kang, Analyst bei Exome Asset Management. "Viele Leute sehen darin einen politischen Schachzug, der auf die Parlamentswahlen im nächsten Jahr abzielt", sagte er und fügte hinzu, dass der koreanische Markt tendenziell "stark von Kleinanlegern beeinflusst wird".

In Südkorea stehen im April allgemeine Wahlen zur Nationalversammlung an, und die öffentliche Wahrnehmung von Leerverkäufen ist in dem Land nach wie vor sehr negativ.

Die Ankündigung vom Sonntag erfolgte nur wenige Tage, nachdem die Finanzaufsichtsbehörde FSS erklärt hatte, sie plane eine umfassende Untersuchung der Leerverkäufe globaler Investmentbanken, um die in Südkorea illegalen ungedeckten Leerverkäufe zu unterbinden. Anfang Oktober schlug der FSS die Verhängung von Geldbußen in Rekordhöhe gegen zwei weltweit tätige Banken vor, die "routinemäßig und absichtlich" ungedeckte Leerverkäufe getätigt hatten. Bei der so genannten "nackten" Variante des Handels werden Aktien leerverkauft, ohne sie vorher zu leihen.

Im Jahr 2023 liegt der Kospi derzeit um fast zwölf Prozent höher, verglichen mit dem MSCI Asia Pacific Index mit einem Plus von 2,6 Prozent. Am Montag lag das Handelsvolumen des Kospi nach Angaben von NH Investment um 70 Prozent über dem Durchschnitt der letzten zehn Sitzungen.

"Es ist möglich, dass Investoren das Vertrauen in den koreanischen Markt verlieren und Chancen verpassen", sagte Kang von Exome Asset. "Wenn die Anleger nicht die Möglichkeit haben, ihre Meinung zu äußern, dass die Märkte und einzelne Aktien 'falsch' bewertet sind, verlieren die Aktienmärkte auf der Weltbühne langfristig an Glaubwürdigkeit."

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion