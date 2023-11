PwC Deutschland unterzeichnet Kaufvertrag zum Erwerb des Marktführers im Komplexitätsmanagement

PwC Deutschland hat einen Kaufvertrag für den Erwerb des Geschäftsbetriebs der Schuh & Co. GmbH in Aachen unterzeichnet. Die Schuh & Co. ist der deutsche Marktführer für Komplexitätsmanagement und bietet Management Consulting für verschiedenste Industrien, darunter Automotive, Maschinen- und Anlagenbau, Prozessindustrie sowie Medizintechnik und Pharma.