UBS stuft K+S auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat K+S von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 16 auf 13 Euro gesenkt. Analystin Priyanka Patel vermisst laut ihrer am Montag vorliegenden Studie sowohl kurz- als auch längerfristig Ergebnisdynamik beim Kalikonzern. 2024 zeichnen sich keine steigenden Preise ab und es fehle an Cashflow-Unterstützung./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2023 / 16:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird aktuell mit einem Minus von -5,28 % und einem Kurs von 14,97EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Priyanka Patel

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 13

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m