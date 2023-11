UBS stuft Heidelberg Materials auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Heidelberg Materials von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 84 auf 74 Euro gesenkt. Mögliche teure Übernahmen seien zunächst ein Belastungsfaktor, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie überschatteten die Anlagestory trotz günstiger Bewertung und starker Zementbranche./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2023 / 22:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,75 % und einem Kurs von 66,38EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Gregor Kuglitsch

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 74

Kursziel alt: 84

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m