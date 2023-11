Tipp aus der Redaktion: Die Top 3 Dividendenaktien für 2024: Drei Dividendenperlen mit attraktiven Renditen! Fordern Sie hier den neuen kostenlosen Sonderreport von Bryan Perry an und erfahren Sie, wie Sie monatlich hohe Dividendenerträge für Ihr eigenes Depot generieren können.

Die erste ordentliche Dividende in Höhe von 400 Millionen Euro werde sich demnach auf eine Zwischenzahlung von 200 Millionen Euro im Februar und eine Schlussdividende von 200 Millionen Euro im September nächsten Jahres verteilen. Für die folgenden Geschäftsjahre plane Ryanair, etwa 25 Prozent des Nachsteuergewinns des Vorjahres als ordentliche Dividende auszuschütten, so die Fluggesellschaft.

"Der Vorstand glaubt auch, dass jetzt ein günstiger Zeitpunkt ist, um eine ordentliche Dividendenpolitik zu verkünden", fügte er hinzu. Die Fluggesellschaft hat zwar in der Vergangenheit Sonderdividenden gezahlt, aber immer vermieden, eine regelmäßige Ausschüttung zu versprechen.

Das Unternehmen erwartet für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn nach Steuern vor Sondereinflüssen zwischen 1,85 und 2,05 Milliarden Euro und übertreffe damit den bisherigen Rekord von 1,45 Milliarden Euro im Jahr 2018. Die Prognose hänge in hohem Maße davon ab, dass unvorhergesehene Ereignisse wie die Entwicklung der Lage in der Ukraine und im Gazastreifen ausbleiben, so Ryanair.

Die Fluggesellschaft teilte mit, dass der Nettogewinn für den am 30. September beendeten Zeitraum von 1,37 Milliarden Euro im Vorjahr auf 2,18 Milliarden Euro gestiegen ist, während der Umsatz von 6,62 Milliarden auf 8,58 Milliarden Euro zulegte. Die Zahl der Fluggäste ist um elf Prozent auf 105,4 Millionen gestiegen.

Ryanair hat am Montag einen Rekordjahresgewinn prognostiziert und den Anlegern erstmals eine regelmäßige Dividende in Aussicht gestellt, nachdem die Flugpreise in der Sommersaison um 24 Prozent gestiegen sind.

