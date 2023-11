Nach dem im Jahr 2022 bis März 2023 durch die steigenden Zinsen verursachten Kurseinbruch der Vonovia-Aktie (ISIN: DE000A1ML7J1) konnte sich die Aktie in den vergangenen Monaten deutlich von ihrem Jahrestief vom 28. März 2023 bei 15,27 Euro entfernen. Nach der Veröffentlichung der positiven Zahlen für das dritte Quartal und der Bestätigung des Ausblicks legte die Aktie am 3. November 2023 auf bis zu 24,93 Euro zu, um danach auf ihr aktuelles Niveau bei 23,75 Euro nachzugeben.

Wegen der soliden Entwicklung im Vermietungsgeschäft und der rückläufigen Zahlen an leerstehenden Wohnungen bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 39,80 Euro (Warburg Research) ihre Kaufempfehlungen für die Vonovia-Aktie. Kann die Vonovia-Aktie auf ihrem Weg zu den hohen Kurszielen in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung auf 26 Euro fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.