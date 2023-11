Im Anschluss an die Veröffentlichung der Quartalszahlen hat Deutsche Bank Research das Preisziel für die Aktien von BASF von 56 Euro auf 54 Euro korrigiert, empfiehlt jedoch weiterhin den Kauf der Aktie. Die Analystin Virginie Boucher-Ferte hat ihre Vorhersagen für das erwartete operative Ergebnis (Ebit) für die Jahre 2023 bis 2025 um einen Bereich von fünf bis zwölf Prozent nach unten angepasst. Als Grund für diese Anpassung führt sie geringere Umsatz- und Margenerwartungen des Chemieunternehmens an.

Gegenüber dem Vorjahr hat der Chemieriese einen Umsatzrückgang von 22 Prozent verzeichnet, während der operative Gewinn auf die Hälfte fiel. JPMorgan hat die Bewertung von BASF nach den Earnings mit "Overweight" und einem Zielkurs von 58 Euro bestätigt. Analyst Chetan Udeshi hat darauf hingewiesen, dass, ähnlich wie bei anderen Unternehmen der chemischen Industrie, die Profite im dritten Quartal gedämpft waren. Trotz der momentan herausfordernden Aussichten in Bezug auf die Ergebnisse und die Liquidität, prognostiziert der Konzern aus Ludwigshafen eine Stabilisierung der Nachfrage sowie positive Entwicklungen in China und entschied sich dazu, die Dividende stabil zu halten.

Die Berenberg Bank hat ihr Kursziel für die Aktien von BASF in Reaktion auf die Ergebnisse des dritten Quartals von 45 Euro auf 46 Euro zwar leicht erhöht, die Bewertung aber unverändert auf "Hold" gelassen. Analyst Sebastian Bray betont in einer Studie, dass der Fokus des Chemiekonzerns eher auf der Aufrechterhaltung der Dividenden für die Aktionäre liegt, als auf der kompletten Durchführung seiner Investitionsvorhaben. Er merkte weiterhin an, dass das aktuelle Marktumfeld für eine anziehende Nachfrage nach chemischen Erzeugnissen spreche.

Das durchschnittliche Kursziel liegt laut Marketscreener rund 13 Prozent über dem derzeitigen Niveau. Seit Jahresbeginn haben die Titel 6,5 Prozent an Wert verloren.

Die BASF Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,75 % und einem Kurs von 43,17EUR gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion