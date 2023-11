Umfrage Risiken von Vorsorgelücken und Berufsunfähigkeit werden unterschätzt (FOTO)

München (ots) - Die Menschen in Deutschland sind beim Blick auf ihre privaten

Finanzen trotz angespannter Wirtschaftslage und anhaltend hoher Inflation

positiv gestimmt. Entsprechend optimistisch ist auch die Einschätzung, bis zum

Renteneintritt gesund zu sein und fürs Alter vorsorgen zu können. Das zeigt der

diesjährige Financial Freedom Report der Lebensversicherung von 1871 a. G.

München (LV 1871). Doch: Psychische Krankheiten gefährden das Einkommen;

Altersarmut nimmt zu. Finanzielle Unabhängigkeit, die Absicherung im Fall von

Berufsunfähigkeit und die Vorsorge fürs Alter dürfen deshalb nicht auf die

leichte Schulter genommen werden.



"Angesichts der vielen Krisenherde, die unmittelbare finanzielle Auswirkungen

auf die Menschen hierzulande nach sich ziehen, ist es heute wichtiger denn je,

einen ehrlichen Realitätscheck der eignen finanziellen Aufstellung vorzunehmen.

Die Herausforderungen und die damit verbundenen weitreichenden Konsequenzen

durch die Zunahme an psychischen Krankheiten, gebrochene Erwerbsbiografien,

größer werdende Rentenlücken und Altersarmut in Deutschland sind nicht zu

unterschätzen", sagt Hermann Schrögenauer, Vorstand der LV 1871.