Führende CDU-Politiker warnen vor Scheinlösungen bei Migration

BERLIN (dpa-AFX) - Führende CDU-Politiker haben vor dem Bund-Länder-Gipfel mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) vor Scheinlösungen bei der Bekämpfung illegaler Migration gewarnt. "Ein fauler Kompromiss dahingehend, dass ein bisschen was übertüncht wird, das wird es mit uns als Union nicht geben", sagte CDU-Präsidiumsmitglied Julia Klöckner am Montag vor Beratungen der Parteispitze in Berlin. Ihr Amtskollege Jens Spahn kritisierte: "Alles, was bis jetzt dort besprochen wird, ist nicht falsch, reicht aber auch nicht für eine klare Begrenzung."

Unionsfraktions-Geschäftsführer Thorsten Frei (CDU) sagte: "Zurzeit deutet überhaupt nichts darauf hin, dass es so etwas wie einen Deutschland-Pakt Migration geben könnte." Die Vorstellungen in der Ampelkoalition "sind so, dass man damit keine nachhaltige Verbesserung wird erreichen können". Er erhoffe sich aber, "dass es Schritte in die richtige Richtung gibt, die das Problem wenigstens lindern", sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag.