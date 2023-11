Vaillant und LichtBlick bündeln Kräfte für die Wärmewende

Hamburg (ots) -



- Grüne Komplettlösung aus einer Hand: Beratung, Förderung, Installation und

Energiemanagement

- Kund*innen profitieren finanziell von nahtloser Integration der Wärmepumpe in

den Energiemarkt



Die Energiewende in Deutschland bekommt einen kräftigen Schub: Das renommierte

Heiztechnikunternehmen Vaillant Deutschland und Ökostrompionier LichtBlick haben

eine wegweisende Partnerschaft für die kommenden Jahre geschlossen. Ab sofort

wird die Vaillant Wärmepumpe in Kombination mit dem bewährten SolarPaket von

LichtBlick angeboten. Durch die fortschrittliche Technologie ist eine nahtlose

Integration in das virtuelle Kraftwerk von LichtBlick Tochter ison (https://www.

lichtblick.de/presse/mit-intelligenter-energie-co2-und-geld-sparen-ison/)

möglich. Damit erzielen die Kund*innen im Vergleich zur EEG-Vergütung weit

höhere Erlöse und können so direkt am Energiemarkt teilhaben. Zudem leisten sie

durch die Einbindung der Wärmespeicher einen wichtigen Beitrag zur

Netzstabilität.