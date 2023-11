NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Nutrien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 70 auf 58 US-Dollar gesenkt. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Düngerherstellers sei seit den Spitzenwerten in den ersten Tagen nach Russlands Angriff auf die Ukraine im Sinkflug, schrieb Analyst Jeffrey Zekauskas in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts der Produktion in Laos, Russland und Belarus habe sich der Markt entspannt, und auch die Getreidepreise seien zurückgegangen. Der Experte senkte seine Ebitda-Schätzung für 2024 und liegt nach eigener Aussage unter der Konsensprognose./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2023 / 22:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2023 / 00:15 / EDT

Die Nutrien Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 52,20EUR gehandelt.



Rating: Neutral

Analyst: JPMorgan

Kursziel: 58 US-Dollar