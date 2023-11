FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Evotec revidieren am Montag einen Teil ihrer Vorwochen-Gewinne. Schwindender Optimismus der kanadischen Bank RBC galt als Grund, dass der Kurs des Wirkstoffforschers um fast sechs Prozent auf 16,50 Euro absackte. Damit bewegten sich die Papiere wieder zurück in Richtung Tief seit Mai, das vor einer Woche mit 15,53 Euro erreicht wurde. Von diesem ausgehend, hatten die Papiere in den vergangenen Tagen mit dem Gesamtmarkt eine dynamische Erholungsrally um bis zu 16 Prozent vollzogen.

RBC senkte das Votum nach einem Analystenwechsel von "Outperform" auf "Sector Perform" und kappte das Kursziel deutlich von 28,00 auf 18,60 Euro. Der neu zuständige Analyst Charles Weston glaubt in seiner Studie zwar weiter an die Entwicklungsplattform von Evotec. Kurzfristig gebe es aber enorme Unsicherheiten für die Geschäftszahlen angesichts der schwierigen Life-Science-Branche, des Wettbewerbsdrucks, dem Aufarbeiten einer Cyberattacke sowie notwendiger Investitionen. Er berücksichtigte die kurzfristigen Risiken mit einem 20-prozentigen Abschlag in seinem Bewertungsmodell./tih/jha/

