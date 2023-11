Wie Reuters am Montag unter Berufung auf einen Insider berichtet, will das Unternehmen ein Elektrofahrzeug für 25.000 Euro in der Gigafactory nahe Berlin zu bauen. Dieses Vorhaben könnte das Rennen um die Vorherrschaft im Bereich der Elektromobilität neu entfachen und steht im Einklang mit Teslas Ziel, Elektroautos massentauglich zu machen.

CEO Elon Musk habe seine Pläne für einen Billig-Tesla während eines Besuchs in Grünheide persönlich an die Belegschaft herangetragen, hieß es. Musk, der sich über soziale Medien für den Einsatz seiner Mitarbeiter bedankte, bekräftigte damit seine langjährige Vision, ein bezahlbares Elektroauto zu entwickeln. Nachdem er 2022 eingestanden hatte, die notwendige Technologie hierfür noch nicht perfektioniert zu haben, scheint nun der Durchbruch in greifbarer Nähe.

Eine große Rolle bei der Entwicklung eines Massenmarkt-Tesla dürfte eine neue Produktionsmethode sein, bei der der Unterboden des Fahrzeugs in einem Stück gegossen werden kann, was die Produktionsgeschwindigkeit erhöhen und Kosten senken könnte. Diese Gigapressen sollen es Tesla ermöglichen bis 2030 zwanzig Millionen Fahrzeuge jährlich zu produzieren, was eine Verzehnfachung der aktuellen Kapazitäten bedeuten würde.

Auch das Werk in Grünheide soll nach den Plänen von Musk seine Kapazitäten weiter hochfahren. Bis zu einer Million Fahrzeuge sollen hier eines Tages vom Band rollen. Wann dieser Meilenstein erreicht wird, ist jedoch unklar. Vor wenigen Monaten baute Tesla laut eigenen Angaben 5000 Fahrzeuge pro Woche in Grünheide, was rund 250.000 Autos pro Jahr entspricht.

Die Tesla Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,76 % und einem Kurs von 210,4EUR gehandelt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion

