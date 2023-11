Die Linsenantenne von NEG wird bei Demonstrationsexperimenten für selbstfahrende Buskonvois eingesetzt und revolutioniert die mobile Kommunikation durch den Einsatz von Spezialglas

Eine von Nippon Electric Glass Co., Ltd. (im Folgenden: „NEG") entwickelte Linsenantenne aus Spezialglas wurde bei einem Experiment für selbstfahrende Buskonvois in der Präfektur Shiga in Japan eingesetzt. Im Rahmen dieses Experiments spielte die Linsenantenne eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der stabilen Informationsübertragung zwischen den Bussen im Konvoi. So konnten die Herausforderungen im Zusammenhang mit in der standardmäßigen mobilen Kommunikation verwendeten herkömmlichen Antennen erfolgreich bewältigt werden. Diese Technologie ermöglicht eine Informationsübermittlung mit hoher Geschwindigkeit und hoher Kapazität durch Millimeterwellenkommunikation.

Produktdetails

URL: https://info.neg.co.jp/ytorsp6e9

Image: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106496/202310231498/_prw_PI1fl_gf83TygX.png

Soziale Herausforderungen bewältigen: stabile Kommunikation durch Linsenantennen mit Spezialglas

Selbstfahrende Buskonvois bieten eine erhöhte Transportkapazität ohne Bedarf an zusätzlichen Fahrern und gelten als Möglichkeit, regionsspezifische Verkehrsinfrastruktur und Mobilitätsservices der nächsten Generation zu schaffen. Das Demonstrationsexperiment zielte darauf ab, einen Konvoi mehrerer selbstfahrender Busse durch Informationsübermittlung zwischen dem ersten, führenden Bus und den nachfolgenden Bussen zu ermöglichen.

Der Einsatz von Linsenantennen aus Spezialglas hat Probleme wie Kommunikationsunterbrechungen beim Abbiegen in einem selbstfahrenden Buskonvoi behoben und so eine stabilere Informationsübertragung im Vergleich zu herkömmlichen Antennen ermöglicht. Darüber hinaus wurde der Durchsatz verbessert und die Latenz im Vergleich zu herkömmlichen Antennen reduziert. Die Linsenantenne mit Spezialglas wurde für die Anforderungen selbstfahrender Buskonvois entwickelt.

Anforderungen an die Antennen

– Stabile Kommunikation beim Abbiegen

– Kompakte Größe für eine einfache Installation an jedem gewünschten Ort

– Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigung durch Regen oder Schnee

Vorteile der Linsenantenne von NEG mit Spezialglas

1. Anpassbare Strahlform, um den jeweiligen Anforderungen des Benutzers zu entsprechen

Im Demonstrationsversuch wird für das Linsendesign ein spezielles Glasmaterial mit geeigneter Dielektrizitätskonstante und niedrigem Verlustfaktor verwendet. Durch die Reduzierung des Verlustfaktors wurde der Funkwellenverlust minimiert und die Linsenform konnte angepasst werden, um Radiowellen in eine bestimmte Richtung oder über einen breiteren Bereich hinweg zu senden.

2. Stabile Kommunikation selbst beim Abbiegen

Die Linsenantenne ermöglicht es, Funkwellen in die erforderliche Richtung zu lenken und eine unnötige Strahlung zu verhindern. Es wurde eine Kommunikation in einem Millimeterwellenband mit hoher Verstärkung (9 dBi) über einen weiten Bereich hinweg ohne Nullstellen erzielt. Diese Innovation verhinderte Kommunikationsunterbrechungen beim Abbiegen und sorgte für eine stabile Kommunikation im Rahmen des Konvois.

3. Potenzielle Anwendung mit Beamforming-Technologie

– Erweiterung des Sichtfelds für externe Fahrzeugsensoren zur Verbesserung von Kollisionsvermeidungssystemen

– Installation von Sensoren in Fahrzeugen, um das Alleinlassen von Kindern zu verhindern

– Platzierung von Sensoren in Haushalten zur Überwachung des Wohlbefindens älterer Menschen

Für die bei dem Experiment verwendete Linsenantenne wurden von NEG speziell für diese Demonstration entwickelte Materialien verwendet. Diese Linsenantennen sind an verschiedene Bedingungen und Funktionen anpassbar und stellen vielseitige Anwendungen in verschiedenen Aspekten des Alltags in Aussicht. Das Unternehmen beschäftigt sich engagiert mit der Lösung gesellschaftlicher Probleme, die über den Bereich der Kommunikation hinausgehen.

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie auf: https://www.neg.co.jp/en/news/.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-linsenantenne-von-neg-wird-bei-demonstrationsexperimenten-fur-selbstfahrende-buskonvois-eingesetzt-und-revolutioniert-die-mobile-kommunikation-durch-den-einsatz-von-spezialglas-301978359.html