Alvarez & Marsal verstärkt sein Team zur digitalen Transformation in der DACH-Region mit Neuzugang Andreas Schwabe

München (ots) - Alvarez & Marsal (A&M) (https://www.alvarezandmarsal.com/) , ein

weltweit führendes Beratungsunternehmen, gewinnt mit Andreas Schwabe

(https://www.linkedin.com/in/andreas-schwabe-44a3a7a/) als Managing Director für

die DACH-Region , einen äußerst erfahrenen Experten, der das digitale

Leistungsangebot entscheidend weiter entwickeln wird. A&M reagiert so auf den

wachsenden Bedarf seiner Kunden an fundierten und wertschöpfenden digitalen

Transformationslösungen.



Mit über 26 Jahren Erfahrung als Serial Entrepreneur und einem beeindruckendem

Track Record in den Bereichen digitale Transformation, Marketing und Medien

sowie der Wertschöpfung aus Big Data, künstlicher Intelligenz und maschinellem

Lernen wird Andreas Schwabe eng mit Jean Laurent Poitou

(https://www.linkedin.com/in/jeanlaurentpoitou/) , dem EMEA Head of Digital bei

A&M, zusammenarbeiten. Gemeinsam werden sie Kunden aus verschiedenen Branchen

wie Konsumgüter, Einzelhandel, Medien, Telekommunikation, Versicherungen,

Automobil und Gesundheitswesen dabei unterstützen, ihre Prozesse und

Geschäftsmodelle neu zu gestalten.